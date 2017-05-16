Шевченко: Чекаю інтриги у фінальному матчі Кубка України "Шахтар" - "Динамо"
14:14, 16 травня 2017Футбол
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Головний тренер національної команди буде спостерігати за збірниками у вирішальному поєдинку за Кубок України на власні очі.
Шевченко особисто буде присутнім на фіналі Кубка України / zbirna.com
Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко поділився очікуваннями від фінального матчу Кубка України між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо", повідомляє Команда №1.
«З нетерпінням чекаю інтриги в цій грі і якісного футболу», - зазначив тренер.
За фінальним поєдинком Кубка України, який відбудеться завтра в Харкові, на власні очі будуть спостерігати головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко і один з його помічників — іспанський фахівець Рауль Ріанчо.
Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Кубка України "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 17 травня в Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри о 21.00.
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