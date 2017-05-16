Шевченко: Чекаю інтриги у фінальному матчі Кубка України "Шахтар" - "Динамо"

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко поділився очікуваннями від фінального матчу Кубка України між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо", повідомляє Команда №1.

«З нетерпінням чекаю інтриги в цій грі і якісного футболу», - зазначив тренер.

За фінальним поєдинком Кубка України, який відбудеться завтра в Харкові, на власні очі будуть спостерігати головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко і один з його помічників — іспанський фахівець Рауль Ріанчо.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Кубка України "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 17 травня в Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри о 21.00.