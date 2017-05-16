Краща баскетболістка чемпіонату Росії одружилася на своїй колишній партнерці по команді

Краща баскетболістка чемпіонату Росії, яка виграла золоті медалі в жіночій Прем'єр-ліги сезону-2016/2017 у складі УГМК (Єкатеринбург) і була визнана також MVP турніру, Дайана Тауразі зіграла весілля.

Американська баскетболістка, яка виступає в Росії, зареєструвала стосунки зі своєю колишньою одноклубницею з американського клубу «Фенікс Меркурі» Пенні Тейлор, повідомляє AP.

Дайана і Пенні раніше вигравали у складі «Фенікса» три чемпіонські титули Жіночої національної баскетбольної асоціації (WNBA).

У складі збірної США Туаразі чотири рази перемагала на Олімпійських іграх і двічі на чемпіонатах світу.

«Просто приголомшливий день. Один з найщасливіших з усіх, що у нас були. Шкода, що незабаром після весілля „Фенікс“ програв свій матч, і все ж ми дуже щасливі. Було круто», — сказала Тауразі.

Зазначимо, що російський баскетбольний клуб УГМК (Єкатеринбург), за який виступає американка, ніяк не привітав свого провідного гравця на офіційному сайті.