На цьому тижні має відбутися великий трансфер зоряного гравця "Реала" у "Манчестер Юнайтед"

Атакуючий півзахисник мадридського "Реала" Хамес Родрігес знаходиться в кроці від переходу в англійський "Манчестер Юнайтед", повідомляє видання AS.

Повідомляється, що Хамес вже домовився про умови особистого контракту з "Манчестер Юнайтед". Також стало відомо, що сума трансферу складе близько 75 мільйонів євро.

Очікується, що офіційно про угоду буде оголошено 21 травня, коли мадридці зіграють заключний матч сезону іспанської Примери проти "Малаги". При цьому керівництво "Реала" не хоче давати жодних заяв до 3 червня. В цей день "вершкові" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів з "Ювентусом".

Хамес Родрігес перейшов у "Реал" влітку 2014 року з французького "Монако" за 80 мільйонів євро. Під керівництвом Зінедіна Зідана він перестав бути основним гравцем команди, відзначившись 8 голами і 6 гольовими передачами в 21 матчі поточного сезону Примери.

Чинний контракт 25-річного півзахисника з Королівським клубом закінчується влітку 2020 року.