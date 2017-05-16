"Шахтар" проведе домашній матч УПЛ проти "Олімпіка" на столичному стадіоні "Динамо"
12:08, 16 травня 2017Футбол
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Гра відбудеться в найближчу неділю, 21 травня.
"Шахтар" зіграє з "Олімпіком" у Києві / stadiums.at.ua
Донецький "Шахтар" прийматиме земляків з "Олімпіка" в матчі 30-го туру української футбольної Прем'єр-ліги на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, повідомляє офіційний сайт гірників.
Гра відбудеться 21 травня і розпочнеться о 17.00.
Квитки на гру вже надійшли в продаж. Вартість - від 30 до 80 гривень.
"Шахтар" достроково гарантував собі 10-й титул чемпіона України і цей матч не має для команди ніякого турнірного значення.
У свою чергу, "Олімпік" веде боротьбу з луганською "Зорею" за 3-4 місця в підсумковій таблиці та бронзові медалі УПЛ.
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