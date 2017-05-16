"Шахтар" проведе домашній матч УПЛ проти "Олімпіка" на столичному стадіоні "Динамо"

Донецький "Шахтар" прийматиме земляків з "Олімпіка" в матчі 30-го туру української футбольної Прем'єр-ліги на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, повідомляє офіційний сайт гірників.

Гра відбудеться 21 травня і розпочнеться о 17.00.

Квитки на гру вже надійшли в продаж. Вартість - від 30 до 80 гривень.

"Шахтар" достроково гарантував собі 10-й титул чемпіона України і цей матч не має для команди ніякого турнірного значення.

У свою чергу, "Олімпік" веде боротьбу з луганською "Зорею" за 3-4 місця в підсумковій таблиці та бронзові медалі УПЛ.