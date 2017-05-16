Італійський "Лаціо" готовий придбати Тайсона у "Шахтаря" - ЗМІ

Римський "Лаціо" зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" щодо атакуючого півзахисника Тайсона, повідомляє SportArena з посиланням на Tuttomercatoweb.

Однак сума, яку італійський клуб запропонував "гірникам" за трансфер 29-річного бразильця, вважається досить низькою. Як відреагували в донецькому клубі на цей запит — не повідомляється.

Але при цьому агент Тайсона Алсіоне Дорнеллес заявив, що він нічого не знає про перемовини між клубами щодо трансферу його клієнта. «Мені нічого невідомо про переговори між Лаціо " і "Шахтарем" щодо переходу Тайсона. Український клуб не повідомляв мені про це, а представники Лаціо на мене не виходили, — наводить слова Дорнеллеса Lalaziosiamonoi.it. - Тайсон залишається гравцем Шахтаря, адже його контракт з клубом закінчується лише в грудні. Але, звичайно, він хотів би спробувати свої сили в більш сильному чемпіонаті».

Примітно, що ще на початку поточного місяця Дорнеллес прямо заявив, що отримував кілька конкретних пропозицій по Тайсону з Італії, зокрема — з Лаціо.

При цьому, як повідомляє Lalaziosiamonoi.it, можливість переходу Тайсона в Лаціо більшою мірою залежить від майбутнього в клубі 22-річного сенегальського флангового хавбека Бальде Кейта, послугами якого активно цікавляться такі клуби, як "Ювентус", "Мілан", "Наполі" та іспанська "Севілья".

Крім "Лаціо" на Тайсона також претендує стамбульський "Фенербахче", який, згідно з останніми повідомленнями турецьких ЗМІ, практично домовився з "Шахтарем" щодо трансферу бразильського хавбека.

Також на початку травня була інформація, що "Шахтар" готовий розпрощатися з Тайсоном за суму в 10 мільйонів євро.

Тайсон перейшов у "Шахтар" з "Металіста" в 2013 році за 15 мільйонів доларів, і швидко став одним з лідерів команди. У цьому сезоні на його рахунку 34 матчі, 9 голів і 9 результативних передач за "гірників" у всіх турнірах.

Восени 2016-го Тайсон зіграв два матчі за національну збірну Бразилії, вийшовши на заміну в матчі з Колумбією (2:1) і Венесуелою (2:0).