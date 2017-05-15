"Шахтар" готується до фінального матчу Кубка України з "Динамо" без серйозних втрат

Донецький "Шахтар" готується до фіналу Кубка України проти київського "Динамо" без суттєвих втрат, повідомляє офіційний сайт гірників.

Єдиним футболістом, що займається окремо, залишається форвард Андрій Борячук. Він продовжує відновлення після пошкодження.

Інші гравці займалися вранці в понеділок в звичайному режимі.

Ряд футболістів донецької команди не грали в минулому поєдинку 29-го туру Прем'єр-ліги з "Чорноморцем" (3:0). Через дискваліфікацію пропускав матч капітан Даріо Срна. Перебували в запасі і так і не вийшли на поле Факундо Феррейра, Ісмаїлі і Марлос, а Максим Малишев з'явився на полі на 64-й хвилині, замінивши Віктора Коваленка.

Завтра в першій половині дня чемпіон країни відправиться до Харкова, а на вечір у «оранжево-чорних» заплановано тренування на ОСК «Металіст».

Фінал Кубка України між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться в Харкові 17 травня і розпочнеться о 21:00.

Арбітром поєдинку призначено харків'янина Костянтина Труханова.