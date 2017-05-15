У Запоріжжі відбувся футбольний матч пам'яті Валерія Лобановського

У Запоріжжі на стадіоні «Славутич-Арена» відбувся матч пам'яті Валерія Лобановського, в якому зустрілися ветерани «Металурга» і «Дніпра». Запорізька команда перемогла з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт "Дніпра".

Із Запоріжжям пов'язані останні дні життя великого футбольного тренера Валерія Лобановського. 7 травня 2002 року прямо під час матчу «Металург» (Запоріжжя) — «Динамо» (Київ) у Метра стався важкий інсульт. Після цього Лобановський прожив менше тижня...

У "Дніпрі" один з найкращих тренерів в історії футболу, навпаки, починав тренерську кар'єру, на початку 70-х вивівши команду у вищу лігу СРСР. Тому є певний символізм у тому, що пам'ять Валерія Лобановського ветерани «Металурга» і «Дніпра» вшанували матчем у Запоріжжі.

Поєдинок зібрав на «Славутич-Арені» близько 5000 глядачів — сьогодні таку аудиторію не може зібрати більшість матчів Прем'єр-ліги.

У складі «Дніпра» на поле вийшли ветерани Микола Збарах, Сергій Башкіров, Сергій Соловйов, Євген Яровенко, Юрій Миргородський, Олег Шелаєв, Ігор Плотко, Сергій Пучков, Олександр Червоний, Василь Лябік, Костянтин Павлюченко. На заміни виходили Дмитро Яковенко, Сергій Думенко і Анатолій Шинкаренко.

Дніпрянам протистояли ветерани запорізького футболу Ігор Моїсеєв і Андрій Демченко, Юрій Маркін та Юрій Дудник, Іван Богатир і Юрій Слабишев.