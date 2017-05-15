У топ-100 найбагатших людей України увійшли 17 представників спорту - "Фокус"

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов продовжує очолювати рейтинг найбагатших людей в Україні, згідно з даними журналу "Фокус".

За даними "Фокуса", активи Ахметова оцінюються у 2,2 мільярда доларів. Друге місце в списку посідає власник "Дніпра" Ігор Коломойський – 1,2 мільярда доларів. Також в десятку увійшов Костянтин Жеваго, пов'язаний з ФК "Ворскла" – його активи коштують 635 мільйонів доларів.

Щоправда, інформація "Фокуса" серйозно розходиться з даними рейтингу Forbes станом на березень 2017 року. Так американське видання оцінює статки Ахметова в 4,6 мільярди, а Костянтина Жеваго – у 1,2 мільярда.

Всього до списку топ-100 журналу "Фокус" увійшли 17 осіб, що мають відношення до спорту.

1. Рінат Ахметов ("Шахтар", футбол) - $2200 млн

2. Ігор Коломойський ("Дніпро", футбол) - $1200 млн

8. Костянтин Жеваго ("Ворскла", футбол) - $635 млн

16. Олександр і Галина Гереги (Федерація важкої атлетики) - $465 млн

23. Григорій та Ігор Суркіси ("Динамо", футбол) - $283 млн

26. В'ячеслав Богуслаєв ("Мотор", гандбол) - $238 млн

30. Борис Колесніков ("Донбас", хокей, "Шахтар", футбол) - $215 млн

34. Олександр Слободян ("Оболонь-Бровар", футбол) - $187 млн

37. Сергій Тарута ("Сталь", футбол) - $168 млн

38. Олег Мкртчан ("Сталь", футбол) - $165 млн

41. Нестор Шуфрич (Федерація стрільби з лука) - $156 млн

57. Петро Димінський ("Карпати", футбол) - $106 млн

71. Леонід Клімов ("Чорноморець", футбол) - $75 млн

73. Віталій і Володимир Кличко (бокс) - $70 млн