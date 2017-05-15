ФФУ призначила головного арбітра фінального матчу Кубка України "Шахтар" - "Динамо"

12:06, 15 травня 2017
Футбол
168

У середу вирішальний поєдинок за трофей між "Динамо" і "Шахтарем" обслуговуватиме харків’янин Костянтин Труханов.

Костянтин Труханов / sportarena.com

Комітет арбітрів Федерації футболу України призначив офіційних осіб на фінальний матч розіграшу Кубка України сезону 2016/2017 років.

Арбітром фіналу Кубку України між донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо» призначено 41-річного харків’янина Костянтина Труханова, повідомила Федерація футболу України на офіційному сайті.

Допомагатимуть арбітру асистенти  − Олександр Войтюк (Запоріжжя) та Олег Плужник (Харків). Четвертий арбітр – Юрій Можаровський (Львів). Спостерігач арбітражу – Сергій Задіран (Дніпро). Директор матчу ФФУ – Андрій Прохорович (Суми), офіцер безпеки ФФУ – Дмитро Косінов (Харків).

Зазначимо, що це перше призначення у кар’єрі харківського арбітра на вирішальний матч розіграшу національного Кубка.

Фінал Кубка України відбудеться у середу, 17 травня на харківському ОСК «Металіст»,

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Шахтар - Динамо: фінал Кубка України
Теги: #Динамо#футбол#Шахтар#Кубок України