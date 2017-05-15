Ярмоленко - фанатам "Динамо": У середу помремо на полі за перемогу над "Шахтарем" (відео)

Капітан київського "Динамо" Андрій Ярмоленко подякував уболівальникам клубу після програшу столичної команди "Олімпіку" у 29-му турі УПЛ.

Зробив це футболіст одразу після матчу за допомогою рупора, повідомляє Проспорт ТСН.

У своїй промові Ярмоленко не тільки згадав матч із донецьким клубом, але і вибачився за весь сезон.

Читайте також"Олімпік" виграв у "Динамо" в день ювілею столичного клубу"Хлопці, спасибі вам за те, що ви робите для нас. Ми це цінуємо. Хочу вибачитися за сьогоднішню гру, за цей чемпіонат. За те, що ми провалили його, але у нас є гра в середу. І я вам обіцяю, що ми віддамо всі сили і помремо на футбольному полі за перемогу", - зазначив Ярмоленко.

У середу, 17 травня "Динамо" зустрінеться з "Шахтарем" у фіналі Кубка України.

Гірники достроково стали чемпіонами УПЛ, а кияни фінішують у чемпіонаті на другій сходинці в турнірній таблиці.