Прем'єр-ліга, 29-й тур, "Дніпро" - "Карпати": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена" проходить матч 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає на своєму полі львівські "Карпати", повідомляє офіційний сайт турніру.

Цей поєдинок з повним правом можна назвати битвою за виживання у вищому ешелоні української першості, адже обидва суперники безпосередньо конкурують один з одним за право залишитися у Прем'єр-лізі і в наступному сезоні.

"Карпати" з мінімальним відривом у два очки випереджають дніпрян, посідаючи 10-ту сходинку (21 очко). "Дніпро" розташувався на 11-му місці і має 19 пунктів.

Можлива перемога на виїзді дасть "зелено-білим" великі шанси на виграш гонки у свого конкурента, адже до закінчення чемпіонату після цього залишиться лише три тури.

Матч розпочнеться о 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.