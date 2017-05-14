"Ворскла" і "Зірка" поділили очки у поєдинку 29-го туру Прем'єр-ліги

У Полтаві відбувся поєдинок 29-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися команди з нижньої частини турнірної таблиці. "Ворскла" зіграла внічию з "Зіркою" з Кропивницького з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Полтавчани відзначилися на 31-й хвилині. Дмитро Хльобас прийняв м'яч на лівому фланзі, змістився в центр, після чого пробив під поперечину з дальньої дистанції.

Команда з Кропивницького відновила статус-кво на 73-й хвилині завдяки курйозному голу. Гравець гостей Ігор Загальський також наважився на дальній удар, істотну роль зіграла помилка воротаря "Ворскли" Богдана Шуста, від рук якого м'яч закотився за лінію воріт.

"Ворскла" набрала 35 очок і зберігає 8-е місце в таблиці. У "Зірки" - 31 пункт і 9-та позиція.