Арсен Венгер підпише новий контракт з "Арсеналом" на один рік - l'Equipe

Французький наставник лондонського "Арсеналу" Арсен Венгер продовжить тренувати «Канонірів» в наступному сезоні. Про це повідомляє Get French Football News з посиланням на l'Equipe.

За версією французьких ЗМІ, 67-річний фахівець продовжить угоду з лондонським клубом ще на один рік.

При цьому в «Арсеналі» готові влітку піти на серйозні витрати, щоб конкурувати з іншими клубами за трофеї.

Венгер сподівається підписати двох гравців світового класу – нападника і центрального захисника. Тренер вже веде переговори з потенційними новачками.