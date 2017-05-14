Арсен Венгер підпише новий контракт з "Арсеналом" на один рік - l'Equipe
13:55, 14 травня 2017Футбол
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За інформацією французьких ЗМІ, лондонський "Арсенал" не поспішає розлучатися зі своїм головним тренером.
Арсен Венгер / REUTERS
Французький наставник лондонського "Арсеналу" Арсен Венгер продовжить тренувати «Канонірів» в наступному сезоні. Про це повідомляє Get French Football News з посиланням на l'Equipe.
За версією французьких ЗМІ, 67-річний фахівець продовжить угоду з лондонським клубом ще на один рік.
При цьому в «Арсеналі» готові влітку піти на серйозні витрати, щоб конкурувати з іншими клубами за трофеї.
Венгер сподівається підписати двох гравців світового класу – нападника і центрального захисника. Тренер вже веде переговори з потенційними новачками.
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