"Шахтар" обіграв "Чорноморець" у гостьовому матчі Прем'єр-ліги

В Одесі завершився матч 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав на своєму полі донецький "Шахтар" і поступився з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму.

На 27-й хвилині гол у свої ворота забив гравець одеситів Різван Аблітаров. Дентіньо пробив з меж штрафного, м'яч влучив у Безрука, а від нього в Аблітарова. Після цього м'яч закотився за лінію воріт. А за вісім хвилин, на 37-й, Густаво Бланко-Лещук подвоїв перевагу своєї команди. Після кутового м'яч прилетів до Бланко-Лещука, який в дотик відправив м'яч у сітку.

У другому таймі гірники впевнено довели гру до загальної перемоги. Більш того, на 89-й хвилині, після прострілу Бутко з правого флангу Бланко-Лещук з меж штрафного майданчика увігнав м'яч у ворота.

Таким чином, "Шахтар" набрав 78 очок і тепер випереджає "Динамо" (61) на 17 балів. У свою чергу, у "Чорноморця" 37 балів і команда ділить 5-6 місця з "Олександрією", істотно відстаючи від луганської "Зорі" (45) та донецького "Олімпіка" (42).