"Зоря" переграла "Олександрію" в матчі Прем'єр-ліги

У Запоріжжі завершився матч 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймала "Олександрію" і виграла з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму.

Виходячи з ситуації в турнірній таблиці, матч вийшов дуже нервовим, проходив у впертій боротьбі і з перемінним успіхом. Єдиний гольовий епізод стався на 51-й хвилині. Мягков в штрафній збив Пауліна і отримав попередження. 11-метровий чітко реалізував Рафаель Форстер. Гравець завдав сильний удар по центру воріт, тов час як воротар Леванідов стрибав у правий від себе кут.

Таким чином, "Зоря" набрала 45 очок і збільшила перевагу над "Олександрією" до 8 балів (37). На 5 очок відстає від луганчан також донецький "Олімпік" (40).