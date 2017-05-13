"Олімпік" виграв у "Динамо" в день ювілею столичного клубу

У Києві завершився матч 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Олімпік" виступив в ролі номінального господаря у грі з київським "Динамо" і виграв з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни не мали аніякої турнірної мотивації, але проводили цей матч у знаменний день - 90-річного ювілею клубу та 15-річчя з дня смерті легендарного тренера та футболіста Валерія Лобановського.

Тим не менш, мотивовані ситуацією в турнірній таблиці гості грали набагато активніше і зуміли впевнено перемогти опонента.

Вже на 8-й хвилині рахунок відкрив Михайло Сергійчук. Його партнер по команді Немчанінов віддав пас зліва до лінії штрафної, але Гринь не дотягнувся до м'яча, і той опинився у Сергійчука. Гравець зупинив м'яч і другим дотиком пробив низом точно під дальню штангу. А у другому таймі, на 63-й хвилині, Антон Поступаленко подвоїв перевагу своєї команди. Бурда віддав не занадто сильний пас назад, і Рудько під пресингом вибив недалеко. М'яч опинився у Посткпаленко, який виграв силову боротьбу у захисника і точно пробив практично "з точки" під ліву від себе штангу.

Надалі гості впевнено довели матч до перемоги. Лише в самій кінцівці, на 5-й доданій арбітром хвилині Микита Бурда сквитав один м'яч у складі "Динамо" - 2:1.

Таким чином, "Олімпік" набрав 40 очок і продовжує боротьбу з луганською "Зорею", "Олександрією" та одеським "Чорноморцем" за 3-е місце та бронзові медалі за підсумками сезону УПЛ.