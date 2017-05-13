Прем'єр-ліга, 29-й тур, "Чорноморець" - "Шахтар": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить матч 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає на своєму полі донецький "Шахтар", повідомляє офіційний сайт турніру.

Одесити приймають новоспеченого чемпіона України, який в цьому турнірі достроково оформив свій 10-й титул найсильнішої команди країни.

"Шахтар" має у своєму активі 75 очок і 14-бальний відрив від київського "Динамо". У свою чергу, у "Чорноморця" 37 очок і 6-е місце в таблиці УПЛ.

З турнірної точки зору перемога набагато важливіше для гравців "Чорноморця", які ще не втратили шансів навіть на 3-е місце - відставання від луганської "Зорі" складає всього 5 очок. До того ж, гірники прибули в Одесу далеко не в найсильнішому складі, без ряду лідерів команди.

Разом з тим, підопічні Фонсеки, особливо найближчий резерв, будуть прагнути до максимального результату і домогтися перемоги одеситам буде вкрай складно.

Матч на арені "Чорноморець" розпочнеться о 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.