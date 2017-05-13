Прем'єр-ліга, 29-й тур, "Зоря" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Запоріжжі проходить матч 29-го туру чемпіонату України з футболу, в якому луганська "Зоря" прийматиме "Олександрію", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які займають 3-е і 5-е місця в турнірній таблиці. У "Зорі", на даний момент, 42 очки, у "Олександрії" - 37.

Турнірна ситуація у боротьбі за підсумкове 3-е місце і бронзові медалі УПЛ настільки напружена, що ціна кожного очка зростає багаторазово. Крім вищезазначених команд, 39 очок у донецького "Олімпіка" і 37 - у одеського "Чорноморця". Всі ці колективи претендують на потрапляння в призову трійку, а розрив між ними складає 5 очок.

І, якщо "Олімпік" і "Чорноморець" відіграють у цьому турі з безумовними лідерами чемпіонату - "Динамо" і "Шахтарем", відповідно, то очний матч "Зорі" та "Олександрії" є ключовим.

Гра в Запоріжжі почнеться о 17.00

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.