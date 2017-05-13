Виповнилося 15 років з дня смерті легендарного тренера "Динамо" Валерія Лобановського

Сьогодні виповнюється 15 років з дня смерті легендарного тренера і гравця київського «Динамо» Валерія Лобановського, повідомляє ФК "Динамо".

Тренер помер пізно увечері 13 травня 2002 року в лікарні Запоріжжя, після важкого інсульту, перенесеного під час гри (7 травня) на стадіоні.

Під керівництвом Лобановського "Динамо" двічі вигравало Кубок володарів кубків європейських країн (1975, 1986), Суперкубок Європи (1975), 8-разовий чемпіон СРСР, 6-разовий володар Кубка СРСР, 3-разовий володар Суперкубка СРСР, 5-разовий чемпіон України і 3-разовий володар Кубка України.

15 травня 2002 року Лобановському посмертно присвоїли звання Героя України, а фінальний матч Ліги чемпіонів, що проходив у цей день, почався з хвилини мовчання в пам'ять про великого гравця і тренера.

Сьогодні відбудеться "гостьовий" матч "Динамо" в чемпіонаті України проти донецького "Олімпіку". За іронією долі донечани в нинішному сезоні проводять свої ігри на... стадионі "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Початок гри о 17.00.