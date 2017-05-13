13 травня київському "Динамо" виповнюється 90 років
Саме в цей день, 15 років тому, помер видатний тренер Валерій Лобановський.
13 травня 1927 року вважається датою заснування футбольного клубу «Динамо» Київ, повідомляє офіційний сайт клубу.
Це день реєстрації статуту Київського пролетарського спортивного товариства (ПСТ) «Динамо» Міжвідомчою комісією у справах громадських організацій та спілок Київського округу. Реєстрація Київського ПСТ «Динамо» 13 травня 1927 року, в рамках якого й було засновано пізніше футбольну команду, підтверджена документами, що перебувають у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління.
1927 рік відображено й в офіційних документах та довідниках ФІФА й УЄФА.
Так сталося, що саме цього дня уся футбольна спільнота вшановує пам’ять видатного гравця та тренера київського «Динамо» Валерія Васильовича Лобановського, який помер 13 травня 2002 року, у день 75-річного ювілею клубу.
Сьогодні "Динамо" проведе виїзний матч 29-го туру чемпіонату України з футболу проти донецького "Олімпіка", який нинішнього сезону проводить свої домашні ігри на... столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Ігра почнеться о 17.00.