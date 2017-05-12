Шахтар вимагає від своїх юристів скасувати виклики футболістів до збірної - ЗМІ

23:15, 12 травня 2017
Футбол
1997

У донецького Шахтаря завжди було досить специфічне ставлення до усього українського.

Керівництво донецького футбольного клубу «Шахтар» поставило завдання своїй юридичній службі – добитися зменшення пропусків тренувань футболістів у зв’язку із викликами до національних збірних.

У розпорядження видання «Чемпіон» потрапила інсайдерська інформація щодо завдань юридичній службі Шахтаря на сезон-2016/17. В одному з цих документів зазначається: добитися скасування міжнародного календаря матчів ФФУ. Тобто, це не тільки національна команда, але і всі збірні.

У пункті для чого це прописано: Футболісти першої команди й інших команд Шахтаря будуть менше пропускати тренувань, у зв`язку з викликами до збірних України.

У розпорядженя видання потрапив документ / champion.com.ua

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Теги: #футбол#ФК Шахтар