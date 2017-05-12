Прем'єр-ліга, 29-й тур, "Волинь" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить перший матч 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає на своєму полі "Сталь" з Кам'янського, повідомляє офіційний сайт луцького клубу.

У цій грі зустрічаються аутсайдер УПЛ і міцний середняк елітного дивізіону. На рахунку "Волині" 7 очок і вона відстає від "Дніпра" , який йде на 11-му місці, на 12 балів. У "Сталі" 34 бали і команда веде боротьбу за 7-8 місця за підсумками чемпіонату з полтавською "Ворсклою"

Так вийшло, що саме сьогодні офіційно вступило в силу покарання для українського клубу від Дисциплінарного комітету ФІФА, згідно з яким "Волинь" була позбавлена 6 турнірних очок. Ще напередодні у турнірній таблиці у команди було 13 балів. Таким чином, "Волинь" остаточно втратила шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні на наступний сезон.

Майбутній матч - один з останніх для луцького клубу у вищому дивізіоні, який вони покинуть вже влітку.

Матч "Волинь" - "Сталь" розпочнеться о 19.00

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.