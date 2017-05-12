"Реал" продовжує утримувати лідерство в рейтингу клубів УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій сьогодні опублікував нову версію рейтингу найсильніших клубних команд, в якому найкращим є мадридський "Реал", повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

На рахунку іспанців 174.942 бали.

На 2-му місці німецька "Баварія" з Мюнхена - 154.899 бали, далі йдуть "Барселона" (Іспанія) - 151.942 бала та "Атлетіко" (Мадрид, Іспанія) - 142.942.

Замикає п'ятірку найсильніших італійський "Ювентус" з Турину, який буде суперником "Реала" у фіналі нинішній ЛЧ - 140.666 бали.

Набагато скромніші показники в учасників фіналу другого за значимістю єврокубка - Ліги Європи. Англійський "Манчестер Юнайтед" йде на 15-му місці (93.135), а голландський "Аякс" з Амстердама - на 26-му (67,212).

Для порівняння, найсильніші українські клуби в рейтингу - "Шахтар" і "Динамо" - випереджають "Аякс". У гірників 18-е місце (87.526), у киян - 25-е (67.526).