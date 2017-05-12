Як Кардіфф готується до фіналу Ліги чемпіонів (фоторепортаж)

15:26, 12 травня 2017
Футбол
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3 червня в Уельсі зійдуться дві найсильніші клубні команди нинішнього сезону - іспанський "Реал" та італійський "Ювентус".

Reuters

Через три тижні, в суботу, 3 червня в столиці Уельсу Кардіффі на стадіоні Мілленіум відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійдуться дві кращі клубні команди Європи на даний момент - іспанський "Реал" та італійський "Ювентус".

Найбільш місткий у світі критий стадіон з природним газоном (більше 74 500 глядачів) вже активно готується до матчу. А вулиці міста прикрашають різні білборди з символікою майбутнього турніру.

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Теги: #футбол#Ліга чемпіонів#Уельс