В поліції Луцька назвали домислами інформацію про причестність футболіста Задерецького до трагедії з 26-річною знайомою

У Луцьку поліція розслідує обставини падіння молодої жінки з вікна 9-го поверху дев’ятиповерхового житлового будинку, яке сталося 7 травня.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, відкрито кримінальне провадження за ст. 128 КК України («Необережне тяжке, або середньої тяжкості тілесне ушкодження», що карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років).

Як уточнили кореспонденту УНІАН у відділенні анестезіології Луцької міської клінічної лікарні, стан 26-річної жінки, яка випала з вікна 9-го поверху, стабільно важкий. Вона вже перенесла дві операції і підключена до апарату штучної вентиляції легень. Наразі жінка ще не прийшла до тями.

«Що ж до прогнозів, то їх давати складно, хоча позитивна динаміка у її стані все ж спостерігається», - зазначив лікар-анестезіолог Ростислав Сенів.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що рідні молодої жінки звинувачують у цій трагедії гравця футбольного клубу «Волинь» (Луцьк) Дмитра Задерецького. Зокрема, сестра жінки повідомила, що постраждала в той день відпочивала у компанії друзів і футболіста, вони розпивали спиртне і трагедія трапилася у ході сварки. Серед версій слідства місцеві ЗМІ називали спробу самогубства, необережне падіння з вікна, а також те, що спортсмен нібито сам викинув жінку з вікна.

При цьому джерела в поліції називають цю інформацію домислами і підкреслюють, що у зв’язку з інцидентом на цей момент нікого не затримували. Триває слідство.