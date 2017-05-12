УЄФА випробував новий формат серії післяматчевих пенальті у грі жіночого Євро U-17

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) протестував нову систему пробиття післяматчевих пенальті в півфінальному матчі жіночого Євро U-17, де збірна Німеччини обіграла команду Норвегії, повідомляє УЄФА.

Суть нововведення полягає в тому, що після пробиття пенальті першою командою, друга виконує два удари поспіль, а потім двічі пробиває перша команда. Аналогічна система діє в тенісних тай-брейках при подачах.

Як пояснили функціонери УЄФА, команда, виконуюча пенальті першою, має несправедливу перевагу через психологічний тиск, який присутній у наздоганяючої команди. В середньому в серіях пенальті у 60 відсотках випадків перемагає команда, що б'є першою.

На даний момент УЄФА розглядає можливість повсюдного впровадження нової системи.