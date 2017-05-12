Неймар пригрозив "Барселоні" залишити клуб після сварки з тренером

Нападник «Барселони» Неймар, який днями посварився з помічником головного тренера Хуаном Карлосом Унсуе, пригрозив керівництву каталонського клубу залишити команду, повідомляє Mundo Deportivo.

Днями фахівець заявив, що бразилець може закінчити як відомий в недавньому минулому бразильський гравець Роналдіньо, якщо продовжить ставитися до тренувань абияк. Кращий футболіст світу 2004 і 2005 років, екс-гравець ПСЖ, "Барселони", "Мілана" і низки інших європейських клубів, досить рано припинив грати в Європі і повернувся до Бразилії через поганий рівень гри.

Читайте такожГоловний тренер "Барселони" оголосив, що покине клубПісля цього зауваження Неймар почав жартувати над тренером і оскаржувати його вказівки. Конфлікт переріс у відкриту сварку.

«Якщо Унсуе не звільнять, я піду з «Барселони», – цитує Mundo Deportivo Неймара.

Втім, у керівництві клубу сподіваються, що бразилець вимовив цю фразу зі злості і не налаштований всерйоз.