В Україні "завдяки молитвам" можуть не побачити ЧС-2018 з футболу, який пройде в Росії

12:08, 12 травня 2017
Футбол
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Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Україні можуть не показати.

theukrainians.org

Голова Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, чи будуть транслювати в Україні Чемпіонат світу з футболу 2018 року, який повинен пройти в Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Телекритика".

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Аласанія зізнався, що, навіть ризикуючи посадою, відмовиться в 2018-му транслювати Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться в Росії.

"Якщо збірна пройде і країна вирішить, що може їхати в РФ і брати участь там, я як голова каналу, навіть ризикуючи відставкою, скажу: "Ми цього показувати не будемо", – категорично заявив глава НСТУ.

Зураб Аласанія також зізнався, що вже навіть говорив на цю тему з футбольним керівництвом.

"Я питав у футбольних великих ієрархів про це, вони кривляться і кажуть: "Дай Бог, Україна не потрапить", – розповів Аласанія.

До речі, матчі Чемпіонату світу з футболу 2014 року, крім "Першого національного", можна було побачити ще на кількох загальнонаціональних телеканалах.

Нагадаємо, у квітні колишній гендиректор НТКУ Зураб Аласанія очолив Національну громадську телерадіокомпанію України.

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Теги: #футбол#Аласанія#ЧМ-2018