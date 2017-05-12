В Україні "завдяки молитвам" можуть не побачити ЧС-2018 з футболу, який пройде в Росії
Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Україні можуть не показати.
Голова Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, чи будуть транслювати в Україні Чемпіонат світу з футболу 2018 року, який повинен пройти в Росії.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Телекритика".
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Аласанія зізнався, що, навіть ризикуючи посадою, відмовиться в 2018-му транслювати Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться в Росії.
"Якщо збірна пройде і країна вирішить, що може їхати в РФ і брати участь там, я як голова каналу, навіть ризикуючи відставкою, скажу: "Ми цього показувати не будемо", – категорично заявив глава НСТУ.
Зураб Аласанія також зізнався, що вже навіть говорив на цю тему з футбольним керівництвом.
"Я питав у футбольних великих ієрархів про це, вони кривляться і кажуть: "Дай Бог, Україна не потрапить", – розповів Аласанія.
До речі, матчі Чемпіонату світу з футболу 2014 року, крім "Першого національного", можна було побачити ще на кількох загальнонаціональних телеканалах.
Нагадаємо, у квітні колишній гендиректор НТКУ Зураб Аласанія очолив Національну громадську телерадіокомпанію України.