В Україні "завдяки молитвам" можуть не побачити ЧС-2018 з футболу, який пройде в Росії

Голова Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, чи будуть транслювати в Україні Чемпіонат світу з футболу 2018 року, який повинен пройти в Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Телекритика".

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