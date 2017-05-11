"Аякс" і "Манчестер Юнайтед" зіграють у фіналі Ліги Європи

В англійському Манчестері і французькому Ліоні завершилися матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА, за підсумками яких "Манчестер Юнайтед" і "Аякс" з Амстердама, вийшли у вирішальний раунд турніру, повідомляє офіційний сайт змагань.

"МЮ" після гостьової перемоги в Іспанії над "Сельтою" з Віго (1:0), задовольнявся в грі у відповідь нічиєю - 1:1, а "Аякс" після розгромної перемоги над "Ліоном" (4:1), програв у гостях 1:3, але зумів утримати загальну перевагу в рахунку - 5:4.

У Манчестері госоподарі поля вже на початку гри відкрили рахунок завдяки швидкому голу Маруану Феллаїні на 17-й хвилині. А на 85-й хвилині Факундо Ронкалья несподіванно зрівняв рахунок і повернув інтригу двоматчевому протистоянню. Іспанцям достатньо було забити ще один гол, щоб перемогти і в цій грі, і за сумою двох матчів. Але в 11 хвилин, що залишилися (арбітр додав до основного часу другого тайму 6 хвилин) їм це зробити так і не вдалося.

В паралельному матчі в Ліоні гості висіли на волосині. Після голу Каспера Дольберга на 27-й хвилині вони примудрилися пропустити тричі поспіль. У самій кінцівці першого тайму, на 45-й хвилині, рахунок зрівняв Олександр Ляказетт, який реалізував пенальті. А на доданій хвилині він же забив з гри - 2:1. Нарешті, на 81-й хвилині, Рашид Геззаль забив третій гол, але більшого французам не вдалося зробити.

Як повідомляв УНІАН, фінал Ліги Європи відбудеться 24 травня в Стокгольмі.