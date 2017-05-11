Україна посіла 16-те місце в списку держав, які "експортують" свої футбольні таланти

Оприлюднені результати дослідження, в якому аналітики виявили країни, які найпродуктивніше поставляють до різних чемпіонатів планети свої обдарування, повідомляє офіційний сайт УПЛ з посиланням на швейцарський Football Observatory.

Вже традиційно рейтинг очолили бразильці, натомість українці посіли в ньому 16 місце (див. мал.): сьогодні 192 наші співвітчизники виступають за кордоном, 97% із них – у чемпіонатах держав-членів УЄФА.

Важливо акцентувати на тому, що Football Observatory брав до уваги не громадянство гравців, а їхнє етнічне походження (або, інакше кажучи, країну, в якій вони народилися, виросли і сформувались як спортсмени). Тобто не факт, що всі 192 футболісти-легіонери з України досі мають громадянство нашої держави.