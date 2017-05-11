Тимощук відмовився підписати дозвіл для дітей на отримання українського паспорта

Колишня дружина скандального рекордсмена збірної України Анатолія Тимощука Надія Навроцька розповіла про те, що футболіст відмовився підписати дозвіл на отримання українського громадянства їхнім дітям на своїй сторінці в Facebook.

Відповідаючи на їдке питання про те, чому вона не повернеться з Мюнхена до Луцьку, жінка зазначила, що діти ніяк не пов'язані з цим містом.

“Я вже не живу в Луцьку половину свого життя. А з дітьми: що робити? Вони як “повинні повертатися“, якщо Луцька не бачили. Толік їм відмовив у підпису на отримання українського паспорта!“, - зазначила Навроцька.

Як повідомляв УНІАН, у березні Тимощук увійшов у тренерський штаб російського ФК "Зеніт" (Санкт-Петербург), чим викликав бурю обурення серед українських вболівальників.

У якості гравця Тимощук був капітаном національної збірної України провів у складі команди 144 матчі, що є рекордним показником.