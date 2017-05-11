Коноплянка не покине команду німецької Бундесліги "Шальке" після нинішнього сезону

Спортивний директор клубу німецької футбольної Бундесліги «Шальке-04» з Гельзенкірхена Крістіан Хайдель спростував чутки про те, що українець Євген Коноплянка покине ряди команди після закінчення сезону, повідомляє офіційний Twitter клубу.

"Коноплянка залишається в «Шальке», так що суботній матч проти «Гамбурга» не стане для нього прощальним", - зазначив Хайдель.

Говорячи про плани клубу на майбутнє міжсезоння, спортдиректор зазначив: «Аого, Рітер, Хунтелар, Нейман, Велленройтер і Бадштубер залишать команду по завершенні сезону. Ми також ведемо переговори з «Челсі» про продовження оренди Абдула Рахман Баби на наступний сезон», - зазначив Хайдель.

«Ми плануємо належним чином попрощатися з Хунтеларом, всі ці роки він грав за нас просто неймовірно», – додав функціонер.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня стало відомо, що турецький "Фенербахче" може викупити контракт Євгена Коноплянки.