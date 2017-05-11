Президент ФФУ Павелко обраний в Дисциплінарний комітет ФІФА

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко замінив президента Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) Александера Чеферина в Дисциплінарному комітеті Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), повідомляє прес-служба ФФУ.

Делегати Конгресу ФІФА підтримали пропозицію президента організації Джанні Інфантіно і проголосували за новий склад Дисциплінарного комітету, який буде працювати наступні чотири роки. Кандидатуру Андрія Павелко напередодні вніс на розгляд Ради ФІФА президент УЄФА Александер Чеферін.

Раніше в дисциплінарному комітеті ФІФА працював сам Чеферін, але, після його обрання керівником УЄФА, він запропонував передати свої повноваження Андрію Павелку.

Читайте такожВсі 45 членів ФФУ підтримали кандидатуру Павелко на нових виборах президента ФФУЗа словами президента ФФУ, який отримав високу посаду в ФІФА, для нього це велика честь і велика відповідальність. «Ми тісно співпрацюємо з Александером Чеферином з самого початку його президентства, Україна є надійним союзником президента УЄФА у проведенні системних реформ в європейському футболі», - зазначив Павелко.

Рішення Конгресу ФІФА стало історичним для України. Адже раніше представники нашої країни ніколи не займали посад у комітетах міжнародної футбольної федерації.

Президент ФФУ впевнений, що це відмінна можливість не тільки представляти Україну в ФІФА, але і обмінюватися унікальним досвідом з колегами з інших країн. «Ми зробимо все можливе, щоб переймати та впроваджувати в Україні кращі напрацювання світового футбольного співтовариства, навчати вітчизняних фахівців і закласти фундамент для принципового поліпшення роботи українських дисциплінарних органів. Поява представництва України в ФІФА буде сприяти успішному реформуванню нашої футбольної системи».