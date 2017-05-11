Тренер збірної України з футболу Шевченко: Який внутрішній чемпіонат — такі і гравці

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів про причини поразки від команди Хорватії, поділився планами на гру з Фінляндією і поскаржився на слабкий рівень української Прем'єр-ліги в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Який внутрішній чемпіонат — такі і гравці", - зазначає сумним голосом Шевченко. А після спохвачується: “Я не хочу нікого образити. У збірної достатньо якісних виконавців".

Читайте такожШевченко: "У матчі з Хорватією підвело виконання, а не везіння""У нас є два провідних гравця — Ярмоленко і Коноплянка. У Жені останнім часом не склалося в його клубі німецькому "Шальке", де він втратив ігрову практику. Це позначається на формі",— вважає Шевченко.

Тренер також докладно пояснив, що остання гра збірної з Хорватією, в якій Україна програла з рахунком 0:1, показала найбільшу проблему команди. “Атаку підготувати ми можемо, можемо розвинути її через фланг, а ось завершити — ні. Ми намагаємося атакувати недостатньою кількістю гравців. Цю проблему потрібно вирішувати", - зазначив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, в попередньому матчі відбору ЧС-2018 з Хорватією збірна України поступилася в гостях у Загребі з рахунком 0:1.

Матч Фінляндія - Україна відбудеться 11 червня.