Південноамериканська федерація футболу запросить на Копа Америка шість команд з інших континентів

Південноамериканська КОНМЕБОЛ визначилася з запрошеними збірним на Копа Америка-2019, участь в якому візьмуть 16 команд, повідомляє SportArena з посиланням на Globo Esporte.

Футбольна влада Південної Америки планує запросити на турнір, який пройде в Бразилії, по дві збірні з Європи, Азії та Північної Америки.

У першому випадку перевага віддається Іспанії і Португалії, азіатський континент повинні представити Японія і Китай, а США і Мексика стануть вже традиційними гостями з сусідньої Північної Америки.

Зацікавленість в участі також проявили й інші збірні, в числі яких Австралія і Південна Корея, проте першочерговим варіантом є запрошення саме перелікованих раніше команд.

КОНМЕБОЛ вже отримала схвалення від Міжнародної федерації (ФІФА) на Раді ФІФА в Бахрейні і почала переговори з представниками національних команд, які планує запросити.

Під питанням залишається бажання європейських збірних грати у великому турнірі з тривалим перельотом між ЧС-2018 і Євро-2020, а також можливість участі їх головних зірок.

Бразильський турнір стане останнім, який буде проведено в непарний рік. До 2020 року США знову прийме позачерговий розіграш Копа Америка, і починаючи з того моменту вони будуть проводитися в один рік з чемпіонатами Європи.