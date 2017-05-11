Монарьов став головним тренером кропивницької "Зірки"
11:38, 11 травня 2017Футбол
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Відсьогодні наставник «Зірки» Роман Монарьов позбавлений приставки «виконуючий обов’язки».
Роман Монарьов став повноцінним головним тренером "Зірки" / footboom.com
Роман Монарьов став головним тренером першої команди кропивницької «Зірки», повідомляє офіційний сайт клубу.
Відповідний контракт був підписаний 11 травня.
Монарьов очолив команду в статусі виконуючого обов`язки головного тренера в листопаді 2016 року. Під його керівництвом кропивничани провели 14 матчів.
У них «Зірка» здобула п’ять перемог, чотири рази зіграла внічию та п’ять раз зазнала поразок. Різниця м’ячів у цих поєдинках 15-15=0.
На даний момент "Зірка" йде на 9-му місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 30 очок. Команда практично забезпечила собі місце в елітній лізі українського футболу на наступний сезон.
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