Монарьов став головним тренером кропивницької "Зірки"

Роман Монарьов став головним тренером першої команди кропивницької «Зірки», повідомляє офіційний сайт клубу.

Відповідний контракт був підписаний 11 травня.

Монарьов очолив команду в статусі виконуючого обов`язки головного тренера в листопаді 2016 року. Під його керівництвом кропивничани провели 14 матчів.

У них «Зірка» здобула п’ять перемог, чотири рази зіграла внічию та п’ять раз зазнала поразок. Різниця м’ячів у цих поєдинках 15-15=0.

На даний момент "Зірка" йде на 9-му місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 30 очок. Команда практично забезпечила собі місце в елітній лізі українського футболу на наступний сезон.