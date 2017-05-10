Збірна України з футболу (U-17) грюкнула дверима на чемпіонаті Європи

Збірна України з футболу серед 17-річних на мажорній ноті завершила свої виступи у фінальній частині юніорського Євро-2017, обігравши однолітків з Норвегії з рахунком 2:0.

Після двох поразок на старті турніру команда Сергія Попова достроково припинила боротьбу за місце в 1/4 фіналу, проте у заключній зустрічі все ж змогла грюкнути дверима.

Рахунок залишався невідкритим довгий час і здавалося, що зустріч так і завершиться нульовою нічиєю, проте в заключні хвилини українці все-таки змогли розпечатати ворота скандинавів. Перший гол команди на турнірі записав на свій рахунок Олексій Кащук, який скористався передачею Цитаішвілі. А вже в компенсований арбітром час добив норвежців Артем Холод, який вийшов на заміну.

Україна — Норвегія 2:0

Голи: Кащук, 79, Холод, 80+2

Нагадаємо, що у першій грі українці поступилися команді Нідерландів - 0:1, а потім з рахунком 0:4 програли англійцям.

Таким чином, збірна України посіла третє місце в своїй групі, набравши 3 очки. У англійців, які виграли групу, 9 очок, а у збірної Голландії - 4 бали. Норвежці, що фінішували останніми, набрали 1 очко, повідомляє офіційний сайт УЄФА.