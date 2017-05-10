Уряд РФ збільшив витрати на підготовку до чемпіонату світу-2018

Уряд РФ опублікував постанову про внесення змін у підготовку до чемпіонату світу з футболу 2018 року і збільшення витрат на 4,7 млрд рублів (81 млн доларів).

Як повідомляє "Спорт-Експрес", загальні витрати на реалізацію програми підготовки збільшилися з 638,84 млрд до 643,55 млрд рублів (трохи більше $11 млрд).

Рік тому генеральний директор оргкомітету «Росія 2018» Олексій Сорокін заявляв, що вартість підготовки та проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії складе більше $10 млрд.

Для порівняння вартість попередніх чемпіонатів світу (за даними sport.ua):

США-1994 — $5,6 млрд.

Франція-1998 — $2 млрд.

Японія і Корея-2002 — $4 млрд.

Німеччина-2006 — $2,9 млрд.

ПАР-2010 — $3,5 млрд.

Бразилія-2014 — $14 млрд.

Планується, що Катар витратить на інфраструктуру до чемпіонату світу $200 млрд.