Футболіст "Баварії" отримав перелом ключиці під час вилазки в гори

Для футболіста «Баварії» Хаві Мартінеса сезон достроково закінчився: в неділю 28-річний іспанець під час вилазки в гори у себе на батьківщині отримав перелом лівої ключиці. В Мюнхені він був прооперований професором Гансом Гертляйном. Про це повідомляє офіційний сайт "Баварії".

Крім Мартінеса в останніх двох матчах сезону (з «Лейпцигом» і «Фрайбургом») не візьмуть участь травмовані Мануель Нойєр і Свен Ульрайх.