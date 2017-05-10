Футболіст "Баварії" отримав перелом ключиці під час вилазки в гори
16:01, 10 травня 2017Футбол
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Півзахисник баварців Хаві Мартінес пропустить залишок сезону.
Хаві Мартінес / picshype.com
Для футболіста «Баварії» Хаві Мартінеса сезон достроково закінчився: в неділю 28-річний іспанець під час вилазки в гори у себе на батьківщині отримав перелом лівої ключиці. В Мюнхені він був прооперований професором Гансом Гертляйном. Про це повідомляє офіційний сайт "Баварії".
Крім Мартінеса в останніх двох матчах сезону (з «Лейпцигом» і «Фрайбургом») не візьмуть участь травмовані Мануель Нойєр і Свен Ульрайх.
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