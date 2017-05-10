Прем'єр-ліга назвала гравця львівських "Карпат" кращим футболістом місяця

Українська футбольна Прем'єр-ліга визнала нападника «Карпат» Олександра Гладкого кращим гравцем квітня.

У квітні форвард забив три голи, два з яких з пенальті, і зробив одну гольову передачу.

Олександр Гладкий набрав у голосуванні вболівальників 43% голосів, випередивши воротаря "Дніпра" Андрія Луніна (32%), динамівця Андрія Ярмоленка (11%) і півзахисника "Шахтаря" Тайсона (8%).

У голосуванні взяли участь більше трьох тисяч уболівальників.