Прем'єр-ліга назвала гравця львівських "Карпат" кращим футболістом місяця

15:11, 10 травня 2017
Футбол
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Нападник львівського клубу Олександр Гладкий отримав найбільше голосів вболівальників.

upl.ua

Українська футбольна Прем'єр-ліга визнала нападника «Карпат» Олександра Гладкого кращим гравцем квітня.

У квітні форвард забив три голи, два з яких з пенальті, і зробив одну гольову передачу.

Олександр Гладкий набрав у голосуванні вболівальників 43% голосів, випередивши воротаря "Дніпра" Андрія Луніна (32%), динамівця Андрія Ярмоленка (11%) і півзахисника "Шахтаря" Тайсона (8%).

У голосуванні взяли участь більше трьох тисяч уболівальників.

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Теги: #футбол#Карпати#УПЛ