Прем'єр-ліга назвала гравця львівських "Карпат" кращим футболістом місяця
15:11, 10 травня 2017Футбол
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Нападник львівського клубу Олександр Гладкий отримав найбільше голосів вболівальників.
upl.ua
Українська футбольна Прем'єр-ліга визнала нападника «Карпат» Олександра Гладкого кращим гравцем квітня.
У квітні форвард забив три голи, два з яких з пенальті, і зробив одну гольову передачу.
Олександр Гладкий набрав у голосуванні вболівальників 43% голосів, випередивши воротаря "Дніпра" Андрія Луніна (32%), динамівця Андрія Ярмоленка (11%) і півзахисника "Шахтаря" Тайсона (8%).
У голосуванні взяли участь більше трьох тисяч уболівальників.
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