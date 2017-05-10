ФІФА змінила формат вручення нагороди найкращому футболістові світу

Рада ФІФА прийняла рішення вручати нагороду The Best найкращому футболістові світу за підсумками сезону, а не календарного року, повідомляє офіційний сайт організації.

Зміни до формату вручення нагороди були прийняті на проведеному напередодні з'їзді Ради ФІФА в Бахрейні.

Крім того, церемонія нагородження тепер буде проводитися за межами штаб-квартири ФІФА у Цюриху. Перша церемонія відбудеться 23 жовтня 2017 року в Лондоні.

Рішення про вручення нагороди за підсумками сезону покликане полегшити учасникам голосування оцінку виступу футболістів за підсумками розглянутого періоду.

У вересні 2016 року ФІФА та журнал France Football припинили співпрацю, згідно з якою з 2010 року спільно вручали нагороду «Золотий м'яч ФІФА».

В результаті Міжнародна футбольна спілка заснувала свою нагороду під назвою The Best FIFA, першим володарем якої в січні став форвард "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Він же отримав і Золотий м'яч-2016 від France Football.