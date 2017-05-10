18-річний нападник "Монако", який забив гол у ворота Буффона, встановив рекорд Ліги чемпіонів

Нападник "Монако" Кіліан Мбаппе, який став автором голу у вчорашньому матчі з "Ювентусом", встановив рекорд Ліги чемпіонів. Мбаппе є наймолодшим гравцем в історії, який відзначився забитим м'ячем у півфіналі турніру.

Під час матчу 1/2 фіналу "Ювентус" - "Монако" (2:1) юний француз забив єдиний гол за монегасків.

На момент голу талановитому форварду виповнилося 18 років і 140 днів, повідомляє Opta Sports.

Попередній рекорд належав гравцю італійського "Інтера" Обафемі Мартінсу, який відзначився у півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Мілана" в сезоні-2002/03 у віці 18 років та 197 днів.

Мбаппе також став єдиним футболістом, що забив Джанлуїджі Буффону в цьогорічному плей-офф. Відзначимо, що різниця у віці між цими гравцями - більше 20 років.

Нагадаємо, "Ювентус" став першим учасником фіналу Ліги чемпіонів. Другий фіналіст визначиться сьогодні ввечері у зустрічі "Атлетико" і "Реала".