ФІФА проведе розслідування з приводу найдорожчого трансферу за історію футболу

Міжнародна футбольна федерація (ФІФА) розслідує трансфер французького півзахисника Поля Погба з «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерело в ФІФА. Інформація про подробиці трансферу була запрошена федерацією кілька тижнів тому.

В серпні 2016 року «МЮ» заплатив «Ювентусу» за Погба 105 мільйонів євро, що стало світовим трансферним рекордом.

Крім того, англійське видання Daily Mail провело розслідування і з'ясувало, що заробіток агента футболіста Міно Райоли на цьому трансфері склав 41 мільйон фунтів.