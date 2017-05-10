ФІФА проведе розслідування з приводу найдорожчого трансферу за історію футболу
12:27, 10 травня 2017Футбол
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Торік перехід француза Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" обійшовся англійському клубу в 105 мільйонів євро.
Трансфер Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" став об'єктом розслідування ФІФА / manutd.com
Міжнародна футбольна федерація (ФІФА) розслідує трансфер французького півзахисника Поля Погба з «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерело в ФІФА. Інформація про подробиці трансферу була запрошена федерацією кілька тижнів тому.
В серпні 2016 року «МЮ» заплатив «Ювентусу» за Погба 105 мільйонів євро, що стало світовим трансферним рекордом.
Крім того, англійське видання Daily Mail провело розслідування і з'ясувало, що заробіток агента футболіста Міно Райоли на цьому трансфері склав 41 мільйон фунтів.
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