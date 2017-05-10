Андрію Павелку пропонують високу посаду у ФІФА

12:06, 10 травня 2017
Футбол
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Президент ФФУ Андрій Павелко може увійти до складу Дисциплінарного комітету ФІФА.

Андрій Павелко / УНІАН

У Бахрейні відбулося засідання Ради ФІФА, за підсумками якого президента ФФУ Андрія Павелка запропонували обрати до складу Дисциплінарного комітету ФІФА, повідомляє sport.ua.

До останнього часу вакантну зараз посаду в цьому комітеті займав словенець Александр Чеферін. Але після обрання у вересні минулого року президентом УЄФА Чеферін повідомив ФІФА про складання повноважень у Дисциплінарному комітеті і рекомендував Раді Міжнародної федерації футболу на цю посаду Андрія Павелка.

Рішення про кадрові зміни в комітетах будуть прийматися на Конгресі ФІФА в Манамі 11 травня.

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Теги: #футбол#ФІФА#ФФУ