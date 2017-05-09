Туринський "Ювентус" став першим учасником фіналу Ліги чемпіонів-2016/17

У Турині відбувся поєдинок півфінальної стадії Ліги чемпіонів сезону-2016/17.

Італійський "Ювентус" і в другій зустрічі обіграв французький "Монако", на цей раз з рахунком 2:1, повідомляє uefa.com. Нагадаємо, що в першому матчі в Монте-Карло італійський клуб виграв 2:0.

Другий поєдинок розпочався з атак французької команди, але "Ювентус" класно контратакував і відкрив рахунок на 33-й хвилині. Після передачі Дані Алвеса форвард туринців Маріо Манджукіч пробив головою - 1:0. На 45-й хвилині вже сам Дані Алвес забив чудовим ударом з-за меж штрафної площі. 2:0 - після першого тайму.

У другій половині зустрічі гостям вдалося розпечатати ворота "Ювентуса". 18-річний Кіліан Мбаппе забив у ворота Джанлуїджі Буффона. Таким чином перервалася "суха" серія "Ювентуса" в Лізі чемпіонів, яка тривала 690 хвилин.

Перемігши з рахунком 2:1, "Ювентус" вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Завтра відбудеться ще один півфінальний поєдинок - "Атлетико" - "Реал".