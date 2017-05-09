Футболіст збірної України Євген Коноплянка вдруге став батьком

Счастье Моё Допис, поширений Yevhen Konoplyanka ⚽️ (@konoplyanka.official) Тра 9, 2017 о 6:29 PDT

Півзахисник збірної України і німецького "Шальке" Євген Коноплянка повідомив про поповнення в родині.

На своїй сторінці в Instagram Коноплянка опублікував фото з новонародженою дитиною, стать якоъ поки невідома.

Це друга дитина в сім'ї екс-гравця "Дніпра". У вересні 2015 року дружина Коноплянки Вікторія подарувала футболісту доньку, яку назвали Златою.

Якщо на сімейному фронті у Коноплянки повна гармонія, то в кар'єрі Євгена настав період невизначеності. "Шальке" зобов'язаний викупити українця у "Севільї", але німецький клуб не планує залишати півзахисника. Головним претендентом на підписання Коноплянки вважається гранд турецької Суперліги "Фенербахче", який нібито пропонує за лідера збірної України 10 мільйонів євро.

У всіх турнірах цього сезону Євген Коноплянка провів 29 матчів, в яких забив 7 голів і віддав 2 результативні передачі.