Головним тренером збірної Голландії з футболу призначений Дік Адвокат
12:12, 09 травня 2017Футбол
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Також у тренерський штаб збірної увійшов екс-футболіст «Мілана» Руд Гулліт.
Дік Адвокат втретє очолив збірну Голландії / chelseablues.ru
Королівський футбольний союз Нідерландів офіційно оголосив про призначення нового головного тренера збірної Голландії.
Ним став Дік Адвокат, який в цьому сезоні очолював турецький «Фенербахче».
Також в тренерський штаб збірної увійшов колишній гравець «Мілана» і «Челсі» Руд Гулліт.
69-річний Адвокат працював зі збірною Голландії 5 разів, з них 3 – у якості асистента.
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