Головним тренером збірної Голландії з футболу призначений Дік Адвокат

Королівський футбольний союз Нідерландів офіційно оголосив про призначення нового головного тренера збірної Голландії.

Ним став Дік Адвокат, який в цьому сезоні очолював турецький «Фенербахче».

Також в тренерський штаб збірної увійшов колишній гравець «Мілана» і «Челсі» Руд Гулліт.

69-річний Адвокат працював зі збірною Голландії 5 разів, з них 3 – у якості асистента.