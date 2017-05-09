Головним тренером збірної Голландії з футболу призначений Дік Адвокат

12:12, 09 травня 2017
Футбол
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Також у тренерський штаб збірної увійшов екс-футболіст «Мілана» Руд Гулліт.

Дік Адвокат втретє очолив збірну Голландії / chelseablues.ru

Королівський футбольний союз Нідерландів офіційно оголосив про призначення нового головного тренера збірної Голландії.

Ним став Дік Адвокат, який в цьому сезоні очолював турецький «Фенербахче».

Також в тренерський штаб збірної увійшов колишній гравець «Мілана» і «Челсі» Руд Гулліт.

69-річний Адвокат працював зі збірною Голландії 5 разів, з них 3 – у якості асистента.

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Теги: #футбол#Голландія