Луческу після закінчення сезону буде звільнений з поста головного тренера "Зеніту"

Поразка російського «Зеніту» від «Терека» (0:1), що забезпечила чемпіонський титул московському «Спартаку», поставила останню крапку в перебуванні Мірчі Луческу на посаді головного тренера пітерської команди.

71-річний румунський фахівець доведе сезон на чолі "Зеніту" до кінця чемпіонату, але потім угоду з ним буде розірвано. Про це повідомляє "Спорт-Експрес".

Читайте такожТакого не було за всі 13 років в Україні - Мірча Луческу в шоці від газону на новому стадіоні в Петербурзі За даними джерела, місце Луческу займе інший закордонний тренер. Не виключено, що ним стане Паулу Соуза або Чезаре Пранделлі.

Нагадаємо, Мірча Луческу очолив петербурзький клуб влітку 2016 року.