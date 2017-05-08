Луческу після закінчення сезону буде звільнений з поста головного тренера "Зеніту"
22:57, 08 травня 2017Футбол
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Керівництво петербурзького клубу незадоволене результатами команди.
Луческу протримається у "Зеніті" не більше року / УНІАН
Поразка російського «Зеніту» від «Терека» (0:1), що забезпечила чемпіонський титул московському «Спартаку», поставила останню крапку в перебуванні Мірчі Луческу на посаді головного тренера пітерської команди.
71-річний румунський фахівець доведе сезон на чолі "Зеніту" до кінця чемпіонату, але потім угоду з ним буде розірвано. Про це повідомляє "Спорт-Експрес".
Читайте такожТакого не було за всі 13 років в Україні - Мірча Луческу в шоці від газону на новому стадіоні в Петербурзі За даними джерела, місце Луческу займе інший закордонний тренер. Не виключено, що ним стане Паулу Соуза або Чезаре Пранделлі.
Нагадаємо, Мірча Луческу очолив петербурзький клуб влітку 2016 року.
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