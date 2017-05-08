Такого не було за всі 13 років в Україні - Мірча Луческу в шоці від газону на новому стадіоні в Петербурзі

Футбольне поле на недавно побудованому стадіоні "Санкт-Петербург-Арена" знаходиться в гіршому стані, ніж у будь-якого українського клубу ранньою весною або пізно восени, зазначив головний тренер російського ФК "Зеніт" Мірча Луческу.

У черговому турі російської прем'єр-ліги команда Луческу поступилася з рахунком 0:1 у домашньому матчі "Тереку" з Грозного. На післяматчевій прес-конференції Луческу піддав гострій критиці стан газону на стадіоні свого клубу.

"Такого поганого поля, як сьогодні, ніколи не було в жодної команди на Україні, ні навесні, ні пізньої осені за всі 13 років, що я там працював, навіть у аутсайдерів, у "Полтави", ні у кого", – наводить слова Луческу офіційний сайт "Зеніту".

Матч з "Тереком" став для петербурзького клубу другим на стадіоні "Санкт-Петербург-Арена", побудованому спеціально для проведення матчів чемпіонату світу з футболу 2018 року.

За різними даними, вартість будівництва стадіону становить від 1,1 до 1,4 мільярда доларів США.