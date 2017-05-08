З луцької "Волині" повинні зняти шість очок згідно з рішенням ФІФА

Українська Прем'єр-ліга отримала лист від ФІФА з указівкою зняти з луцької "Волині" шість очок, якщо вона не виплатить борг екс-гравцю команди Саші Стевічу. Про це повідомила Sport Arena.

УПЛ поки що не зняла з "Волині" очки, оскільки Стевіч дав клубу час до 10 травня. Якщо лучани за цей термін так і не виплатять заборгованість, то рішення ФІФА набуде чинності.

За деякими даними, клуб має борг по виплаті зарплати сербському футболісту близько 70-ти тисяч доларів.

Стевіч відіграв за "Волинь" три сезони — з 2010-го по 2013-й (44 матчі, 3 голи). У 2016 році він завершив кар'єру гравця і отримав тренерську ліцензію.

Якщо з "Волині" буде знято шість очок, то вона втратить навіть теоретичні шанси на збереження прописки в УПЛ.